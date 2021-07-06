"Химки" усилились бывшим защитником "Зенита"
Фото: твиттер "Химок"/Автор неизвестен
Подмосковные "Химки" в официальном твиттере объявили о переходе защитника Эльмира Набиуллина.
Футболист подписал с клубом контракт до лета 2023 года. Набиуллин являлся свободным агентом, поэтому достался "Химкам" бесплатно.
26-летний Набиуллин ранее играл за "Рубин", "Зенит" и "Сочи". За сборную России сыграл 1 матч. Чемпион России в сезоне-2018/2019.
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