"Химки" усилились бывшим защитником "Зенита"

Фото: твиттер "Химок"/Автор неизвестен

Подмосковные "Химки" в официальном твиттере объявили о переходе защитника Эльмира Набиуллина.

Футболист подписал с клубом контракт до лета 2023 года. Набиуллин являлся свободным агентом, поэтому достался "Химкам" бесплатно.

26-летний Набиуллин ранее играл за "Рубин", "Зенит" и "Сочи". За сборную России сыграл 1 матч. Чемпион России в сезоне-2018/2019.

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