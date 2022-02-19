"Химки" усилились форвардом "Спартака"
Фото сайт "Спартака"
Московский "Спартак" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Александра Руденко в "Химки".
Сумма трансфера и детали личного контракта 22-летнего футболиста с новым клубом пока неизвестны.
Рыночная стоимость воспитанника "красно-белых" оценивается в 750 тысяч евро.
В текущем сезоне Руденко провёл за "Спартак-2" 3 матча, результативными действиями не отличался. Ранее он играл на правах аренды за "Торпедо" и "Сочи".
Не пропустите: "Химки" бесплатно подписали нигерийского хавбека. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Карраскаль прокомментировал свой переход в ЦСКА
-
СМИ узнали подробности последней травмы Неймара
-
Френки де Йонг - о "Барселоне": "Я ожидал большего в плане трофеев"
-
"Бавария" ведёт переговоры с защитником "Торино"
-
ЦСКА близок к подписанию опорника "Эвертона"
-
"Монако" претендует на защитника "Барселоны"
-
Миранчук и Кокорин пропустят матч "Фиорентина" - "Аталанта"
-
"Крылья Советов" арендовали защитника "Сочи"
-
1
Фергюсон рассказал о своём отношении к системе VAR
-
"Химки" усилились форвардом "Спартака"
-
Тульский "Арсенал" в товарищеском матче победил "Оренбург"
-
"Бавария" нацелилась на голландского таланта
-
В "Манчестер Сити" задумались о продаже Стерлинга: названа причина
-
"Ростов" отдал в аренду македонского легионера
-
Новичок "Ньюкасла" Триппьер рискует пропустить остаток сезона
-
В "Рубине" прокомментировали слухи об интересе к Ракицкому
-
Агуэро может войти в тренерский штаб сборной Аргентины
-
"Химки" бесплатно подписали нигерийского хавбека
-
Ибрагимович рассказал, кем хочет стать после завершения карьеры
-
ПСЖ может приобрести нападающего "Ниццы"