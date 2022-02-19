"Химки" усилились форвардом "Спартака"

Фото сайт "Спартака"

Московский "Спартак" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Александра Руденко в "Химки".

Сумма трансфера и детали личного контракта 22-летнего футболиста с новым клубом пока неизвестны.

Рыночная стоимость воспитанника "красно-белых" оценивается в 750 тысяч евро.

В текущем сезоне Руденко провёл за "Спартак-2" 3 матча, результативными действиями не отличался. Ранее он играл на правах аренды за "Торпедо" и "Сочи".

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