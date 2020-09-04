"Химки" усилились нигерийским хавбеком

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"Химки" усилились нигерийским хавбеком

Полузащитник Чиди Осучукву перешёл из брестского "Руха" в "Химки".

26-летний футболист присоединился к подмосковному клубу на правах свободного агента, заключив контракт, условия которого не разглашаются.

Рыночная стоимость нигерийца оценивается в 300 тысяч евро.

Осучукву выступал за "Рух" с января этого года, сыграл 11 матчей и сделал 1 ассист.

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