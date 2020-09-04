"Химки" усилились нигерийским хавбеком
Полузащитник Чиди Осучукву перешёл из брестского "Руха" в "Химки".
26-летний футболист присоединился к подмосковному клубу на правах свободного агента, заключив контракт, условия которого не разглашаются.
Рыночная стоимость нигерийца оценивается в 300 тысяч евро.
Осучукву выступал за "Рух" с января этого года, сыграл 11 матчей и сделал 1 ассист.
Не пропустите: Пять клубов РПЛ ведут борьбу за вингера "Спартака" Глушенкова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Клуб АПЛ готовит предложение по хавбеку "Зенита" Барриосу
-
Черчесов оценил игру Шунина в матче с Сербией
-
Ещё три игрока ПСЖ заразились коронавирусом
-
1
Месси передумал уходить из "Барселоны"
-
Дзюба заявил об амбициях сборной России выиграть группу Лиги Наций
-
1
Фати вошёл в тройку самых молодых футболистов в истории сборной Испании
-
1
В сборной Франции зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
-
Жирков вышел на второе место в списке самых возрастных игроков сборной России
-
Агент прокомментировал уход Тиля из "Спартака"
-
1
"Химки" усилились нигерийским хавбеком
-
Джикия признан лучшим игроком матча Россия - Сербия
-
Главные новости дня: 3 сентября
-
"Цена пенальти": Сборная России показала ногу Бакаева после фола сербов
-
Черчесов прокомментировал победу над сборной Сербии
-
Сборная России показала фото из раздевалки после победы над Сербией
-
1
ЦСКА согласовал трансфер Карраскаля
-
Диего Коста и еще один игрок "Атлетико" заразились коронавирусом
-
Хедира не нужен "Зениту"
-
1
Дзюба вышел на второе место по количеству голов за сборную России
-
Лига Наций 2020/21: Турция уступила Венгрии и другие результаты 1-го тура
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18