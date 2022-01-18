"Химки" усилились сербским полузащитником
Фото: инстаграм "Химок"/Автор неизвестен
Сербский полузащитник хорватского "Славен Белупо" Неманья Главчич перешел в "Химки", сообщается на официальном сайте российского клуба.
Химчане заплатили за футболиста 120 тысяч евро. Главчич заключил с "Химками" контракт до лета 2024 года.
24-летний Главчич выступал за "Славен Белупо" с 2019 года, провел за клуб 96 матчей, забил шесть голов и отдал 11 результативных передач. Ранее играл за "Партизан", "Телеоптик" и "Спартак" (Суботица).
Не пропустите: Медина определился с игровым номером в ЦСКА. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Врач ЦСКА сообщил о проблемах со здоровьем у новичка команды Медины
-
В УЕФА прокомментировали информацию о желании России провести Евро-2032
-
Ляказетт отклонил серьезное предложение "Ньюкасла"
-
"Марсель" усилился опытным защитником "Арсенала"
-
"Лацио" в овертайме победил "Удинезе" в Кубке Италии
-
Рангник объявил о примирении с Марсьялем
-
"Ливерпуль" нацелился на одного из лидеров сборной Бельгии
-
"Химки" усилились сербским полузащитником
-
"Атлетико" теряет двух основных игроков
-
Глушаков отреагировал на детское фото Тюкавина в футболке "Спартака"
-
"Локомотив" определился с соперниками на первом зимнем сборе
-
Зимбабве обыграла Гвинею на Кубке Африки
-
"Эвертон" проведет переговоры с легендами "Челси" и "Манчестер Юнайтед"
-
Федун высказался о влиянии роста цен на нефть на экономику России и футбол
-
"Ростов" усилился талантом из "Локомотива"
-
В "Лацио" прокомментировали слухи о Мурики в ЦСКА
-
Агент Дембеле высказался о переговорах с "Барселоной" о новом контракте
-
Бонуччи поделился ожиданиями от второй половины сезона
-
Стали известны детали раскола Азара с "Реалом"
-
Тухель рассказал о недовольстве Маунта после игры с "Манчестер СитИ"