"Химки" усилились сербским полузащитником

Фото: инстаграм "Химок"/Автор неизвестен

Сербский полузащитник хорватского "Славен Белупо" Неманья Главчич перешел в "Химки", сообщается на официальном сайте российского клуба.

Химчане заплатили за футболиста 120 тысяч евро. Главчич заключил с "Химками" контракт до лета 2024 года.

24-летний Главчич выступал за "Славен Белупо" с 2019 года, провел за клуб 96 матчей, забил шесть голов и отдал 11 результативных передач. Ранее играл за "Партизан", "Телеоптик" и "Спартак" (Суботица).

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