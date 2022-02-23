"Химки" усилились защитником сборной Грузии

Фото: инстаграм "Химок"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Химок" на официальном сайте объявила о переходе грузинского защитника Гиа Григалавы.

"Приветствуем Гию в "Химках" и желаем успешных выступлений в составе "красно-черных!" — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

32-летний Григалава являлся свободным агентом, поэтому достался химчанам бесплатно. Ранее он выступал за "Ростов", СКА, "Москву", вновь "Ростов", "Волгу", "Крылья Советов", "Анжи", "Пафос", "Этникос" и тульский "Арсенал". За сборную Грузии сыграл 34 матча.

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