"Химки" усилятся словенским защитником
Фото твиттер Talents à la Loupe
Центральный защитник "Целе" Душан Стоинович, скорее всего, будет выступать в РПЛ.
По информации "СЭ", трансфер 20-летнего футболиста уже согласовали "Химки".
Рыночная стоимость словенца оценивается в 800 тысяч евро. Его контракт с "Целе" истекает через год.
В прошлом сезоне Стоинович сыграл 32 матча во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
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