"Химки" усилятся словенским защитником

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"Химки" усилятся словенским защитником

Фото твиттер Talents à la Loupe

Центральный защитник "Целе" Душан Стоинович, скорее всего, будет выступать в РПЛ.

По информации "СЭ", трансфер 20-летнего футболиста уже согласовали "Химки".

Рыночная стоимость словенца оценивается в 800 тысяч евро. Его контракт с "Целе" истекает через год.

В прошлом сезоне Стоинович сыграл 32 матча во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: "Химки" объявили о переходе трёх игроков. | http://soccernews.ru
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