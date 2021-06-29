"Химки" усилятся словенским защитником

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Центральный защитник "Целе" Душан Стоинович, скорее всего, будет выступать в РПЛ.

По информации "СЭ", трансфер 20-летнего футболиста уже согласовали "Химки".

Рыночная стоимость словенца оценивается в 800 тысяч евро. Его контракт с "Целе" истекает через год.

В прошлом сезоне Стоинович сыграл 32 матча во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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