"Химки" уверенно победили "Ахмат"

Фото: инстаграм "Химок"/Автор неизвестен

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги подмосковные "Химки" на своем поле обыграли грозненский "Ахмат" со счетом 2:0.

Победу химчанам принесли голы Ильи Кухарчука и Александра Долгова.

"Химки", набрав 11 очков, вышли на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Ахмат" с 12 очками остался на 11-й позиции.

"Химки" Химки – "Ахмат" Грозный - 2:0 (1:0)

Голы: Кухарчук, 12 - 1:0, Долгов, 90 - 2:0

"Химки": Лантратов, Идову, Данилкин, Карпов, Филин, Набиуллин (Стоинович, 82), Дагерстоль, Трошечкин, Сабович (Камышев, 83), Кухарчук (Долгов, 73), Мирзов (Садыгов, 90).

"Ахмат": Гудиев, Уциев (Богосовац, 46), Семенов, Нижич, Быстров, Полярус (Лысцов, 81), Харин, Тимофеев, Коновалов (Карапузов, 60), Себаи (Садулаев, 46), Конате.

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