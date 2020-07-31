"Химки" уволили главного тренера Юрана

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"Химки" уволили главного тренера Юрана

Наставник "Химок" Сергей Юран покинул занимаемый пост, об этом сообщает журналист Василий Конов.

По его информации, подмосковный клуб не продлил контракт с 51-летним специалистом.

Напомним, что под руководством Юрана "Химки" вышли в РПЛ и добрались до финала Кубка России, где уступили "Зениту" (0:1).

Новым главным тренером команды, вероятно, станет Дмитрий Гунько. Запасной вариант - Роман Пилипчук.

Не пропустите: Новый спортивный директор "Химок" покинул свой пост, не проработав ни дня. | http://soccernews.ru
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