"Химки" уволили главного тренера Юрана

Наставник "Химок" Сергей Юран покинул занимаемый пост, об этом сообщает журналист Василий Конов.

По его информации, подмосковный клуб не продлил контракт с 51-летним специалистом.

Напомним, что под руководством Юрана "Химки" вышли в РПЛ и добрались до финала Кубка России, где уступили "Зениту" (0:1).

Новым главным тренером команды, вероятно, станет Дмитрий Гунько. Запасной вариант - Роман Пилипчук.

Не пропустите: Новый спортивный директор "Химок" покинул свой пост, не проработав ни дня. | http://soccernews.ru