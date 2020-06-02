"Химки" в ближайшее время могут сменить владельца

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"Химки" в ближайшее время могут сменить владельца

В ближайшее время новым владельцем подмосковных "Химок" может стать бизнесмен Сергей Ломакин, сообщается в Telegram-канале "Ложа прессы". 

По данным источника, на базе клуба будет создано новое юридическое лицо. Содержанием клуба займется Ломакин, а инфраструктура и стадион лягут на плечи бюджета области.

Напомним, что "Химки" заняли второе место в ФНЛ и получили право выступать в Российской Премьер-Лиге. 

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