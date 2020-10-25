"Химки" в компенсированное время вырвали победу над "Ростовом"
В рамках 12-го тура РПЛ "Ростов" уступил "Химкам".
"Ростов" по-прежнему занимает шестое место, а "Химки" идут 14-ми.
"Ростов" - "Химки" 0:2
Гол: Мирзов, 90 - 0:1, Идову, 90 - 0:2
"Ростов": Песьяков, Козлов, Осипенко, Терентьев (Поярков, 46), Хаджикадунич, Хасимото, Мамаев (Гигович, 83), Глебов (Тугарев, 46), Еременко, Обухов (Байрамян, 46), Полоз (Альмквист, 85).
"Химки": Лантратов, Идову, Тихий, Гапон, Данилкин, Трошечкин (Могилевец, 76), Глушаков, Боженов, Мирзов, Долгов (Кухарчук, 58), Конате (Дядюн, 83).
Удаление: Еременко (71).
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