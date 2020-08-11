"Химки" ведут переговоры с Рыковым и Кверквелией

"Химки" планируют усилить линию обороны команды. Об этом сообщает "Чемпионат".

По данным источника, клуб ведет переговоры с экс-защитником "Динамо" Владимиром Рыковым. Также агенты команды общаются с Соломоном Кверквелией, играющим в "Локомотиве".

"Химки" хотят приобрести одного из игроков. Отметим, что в 28-летнем грузине также заинтересован "Ротор".

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