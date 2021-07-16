"Химки" вернули Боженова. Он пробыл в "Ростове" менее двух месяцев
Фото сайт "Химок"
"Химки" на своём официальном сайте объявили о переходе правого защитника "Ростова" Кирилла Боженова.
20-летний футболист вернулся в подмосковный клуб на правах аренды до конца сезона 2021/22.
Напомним, что менее двух месяцев назад - 18 мая - "Ростов" подписал Боженова из "Химок" в качестве свободного агента.
Две недели назад сообщалось, что московский "Спартак" нацелился на перспективного фулбека.
Не пропустите: "Химки" отреагировали на возможное подписание Глушенкова. | http://soccernews.ru
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