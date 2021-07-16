"Химки" вернули Боженова. Он пробыл в "Ростове" менее двух месяцев

Теги химкиростовкирилл боженовтрансферы

"Химки" вернули Боженова. Он пробыл в "Ростове" менее двух месяцев

Фото сайт "Химок"

"Химки" на своём официальном сайте объявили о переходе правого защитника "Ростова" Кирилла Боженова.

20-летний футболист вернулся в подмосковный клуб на правах аренды до конца сезона 2021/22.

Напомним, что менее двух месяцев назад - 18 мая - "Ростов" подписал Боженова из "Химок" в качестве свободного агента.

Две недели назад сообщалось, что московский "Спартак" нацелился на перспективного фулбека.

Не пропустите: "Химки" отреагировали на возможное подписание Глушенкова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рома" забила 10 голов в первом матче под руководством Моуринью

"Рома" забила 10 голов в первом матче под руководством Моуринью

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов