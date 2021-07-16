"Химки" вернули Боженова. Он пробыл в "Ростове" менее двух месяцев

Фото сайт "Химок"

"Химки" на своём официальном сайте объявили о переходе правого защитника "Ростова" Кирилла Боженова.

20-летний футболист вернулся в подмосковный клуб на правах аренды до конца сезона 2021/22.

Напомним, что менее двух месяцев назад - 18 мая - "Ростов" подписал Боженова из "Химок" в качестве свободного агента.

Две недели назад сообщалось, что московский "Спартак" нацелился на перспективного фулбека.

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