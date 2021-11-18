"Химки" вернут тренера, уволенного в конце октября

1 Теги химкиигорь черевченко

"Химки" вернут тренера, уволенного в конце октября

Фото твиттер "Химок" 

Бывший наставник "Химок" Игорь Черевченко снова возглавит команду, утверждает "СЭ".

По информации источника, подмосковный клуб решил вернуть 47-летнего специалиста, который только 25 октября покинул занимаемый пост.

Черевченко тренировал "Химки" с сентября 2020 года. Команда в текущем розыгрыше РПЛ идёт на 15-м месте в таблице.

Ранее сообщалось, что "красно-чёрные" приглашали Михаила ГалактионоваМассимо Карреру и Романа Пилипчука.

Не пропустите: "Крылья Советов" уничтожили "Химки" в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ej67

Есть тема пацаны! На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз, потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" определился с будущим Ибрагимовича

"Милан" определился с будущим Ибрагимовича

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов