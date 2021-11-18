"Химки" вернут тренера, уволенного в конце октября
Фото твиттер "Химок"
Бывший наставник "Химок" Игорь Черевченко снова возглавит команду, утверждает "СЭ".
По информации источника, подмосковный клуб решил вернуть 47-летнего специалиста, который только 25 октября покинул занимаемый пост.
Черевченко тренировал "Химки" с сентября 2020 года. Команда в текущем розыгрыше РПЛ идёт на 15-м месте в таблице.
Ранее сообщалось, что "красно-чёрные" приглашали Михаила Галактионова, Массимо Карреру и Романа Пилипчука.
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