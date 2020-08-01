"Химки" возглавит главный тренер академии "Спартака"
Стало известно, кто возглавит "Химки" вместо уволенного сегодня Сергея Юрана.
Пост главного тренера подмосковной команды займёт Дмитрий Гунько, ранее руководивший академией "Спартака".
"Если такое предложение пришло от клуба РПЛ, то держать тренера не можем. Это почётное предложение для Дмитрия, новый вызов для него. Рад за него. Он покидает пост главного тренера академии "Спартака" и совет", - подтвердил назначение в комментарии для "Р-Спорт" генеральный директор "красно-белых" Шамиль Газизов.
44-летний Гунько всю тренерскую карьеру провёл в системе "Спартака", в 2014 году он даже успел поработать с основной командой.
"Химки" уже через неделю проведут первый матч в новом сезоне РПЛ. Соперник - столичный ЦСКА.
Не пропустите: Юран рассказал о своём увольнении из "Химок". | http://soccernews.ru
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