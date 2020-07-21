"Химки" всё-таки сыграют в РПЛ

Теги сергей юранхимки

"Химки" всё-таки сыграют в РПЛ

Наставник "Химок" Сергей Юран подтвердил, что команда собирается в следующем сезоне играть в РПЛ.

"У меня информация, что команда в РПЛ. Вот я недавно общался с руководством. Ещё раз заявляю, что "Химки" в РПЛ! Вы можете представить, каково это, когда эти вбросы жёлтой прессы! Уже нервы не выдерживают на эту хрень реагировать", - сказал Юран.

Ранее сам тренер предполагал, что место "Химок" в Премьер-лиге могли продать и попросил правоохранительные органы разобраться в ситуации.

Между тем, руководство Московской области сообщило, что окончательное решение по будущему клуба примут в среду.

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