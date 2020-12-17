"Химки" вырвали победу над "Локомотивом"
В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги подмосковные "Химки" на своем поле обыграли московский "Локомотив" со счетом 3:2.
"Железнодорожники" дважды выходили вперед благодаря голам Гжегожа Крыховяка и Мурило, но химчанам в обоих случаях удалось отыграться, отличились Аршак Корян и Илья Кухарчук, а в компенсированное время победный гол забил Александр Долгов.
"Химки", набрав 25 очков, вышли на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Локомотив" с 28 очками остался на 8-й позиции.
"Химки" Химки – "Локомотив" Москва - 3:2 (1:2)
Голы: Крыховяк, 15 - 0:1, Корян, 26 (с пенальти) - 1:1, Мурило, 37 - 1:2, Кухарчук, 85 - 2:2, Долгов, 90+3 - 3:2
"Химки": Лантратов, Данилкин, Филин, Логашов, Тихий, Трошечкин, Могилевец, Кухарчук, Корян (Долгов, 65), Конате, Дядюн (Тихонов, 65).
"Локомотив": Коченков, Рыбус, Серкейра, Райкович, Игнатьев (Рыбчинский, 80), Куликов, Крыховяк, Магкеев, Миранчук, Живоглядов, Лисакович (Эдер, 76).
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