"Химки" вырвали победу в гостях у "Рубина"
Фото: твиттер "Рубина"\Автор неизвестен
"Химки" вырвали победу в матче с казанским "Рубином" в рамках 23-го тура РПЛ.
"Рубин" - "Химки" - 2:3
Голы: Онугха, 56 - 1:0, Глушаков, 60 - 1:1, Кухарчук, 62 - 1:2, Тихий (автогол), 84 - 2:2, Волков, 90 - 2:3.
"Рубин" - Дюпин, Зотов, Тальби, Тесленко, Самошников, Кучаев, Мусаев, Апшацев (Кузнецов, 67), Зуев, Бакаев (Игнатьев, 78), Онугха.
"Химки" - Лантратов, Тихий, Волков, Кухарчук, Глушаков, Камышев (Григалава, 85), Сабович (Магомедов, 55), Боженов, Мирзов, Главчич (Идову, 55), Руденко (Долгов, 68).
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