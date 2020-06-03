"Химнасия" продлила контракт с Марадоной

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"Химнасия" продлила контракт с Марадоной

Наставник "Химнасии Ла-Плата" Диего Марадона сохранит свой пост до конца следующего года.

Как сообщает твиттер клуба, с 59-летним специалистом было продлено соглашение до конца 2021 года.

Отметим, что в прошедшем розыгрыше чемпионата Аргентины "Химнасия" финишировала на 19-м месте.

Марадона ранее возглавлял "Дорадос", "Аль-Фуджайру", "Аль-Васл" и сборную Аргентины.

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