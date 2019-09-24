"Химнасия" проиграла второй матч подряд под руководством Марадоны

"Химнасия и Эсгрима Ла-Плата", которую возглавляет Диего Марадона, проиграла "Тальерес Кордоба" в 7-м туре чемпионата страны.

Матч закончился со счетом 1:2. Это второе подряд поражение команды с момента назначения Марадоны. Ранее клуб проиграл "Расингу" (1:2).

Таким образом, "Химнасия и Эсгрима" по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице аргентинской Суперлиги, набрав всего одно очко.

58-летний аргентинец подписал контракт с клубом до конца сезона. После 5 туров "Химнасия Ла-Плата" замыкает турнирную таблицу аргентинской Примеры.

Прежним клубом Марадона был мексиканский "Дорадос", который вынужденно покинул в июне из-за проблем со здоровьем.

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