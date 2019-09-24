"Химнасия" проиграла второй матч подряд под руководством Марадоны
"Химнасия и Эсгрима Ла-Плата", которую возглавляет Диего Марадона, проиграла "Тальерес Кордоба" в 7-м туре чемпионата страны.
Матч закончился со счетом 1:2. Это второе подряд поражение команды с момента назначения Марадоны. Ранее клуб проиграл "Расингу" (1:2).
Таким образом, "Химнасия и Эсгрима" по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице аргентинской Суперлиги, набрав всего одно очко.
58-летний аргентинец подписал контракт с клубом до конца сезона. После 5 туров "Химнасия Ла-Плата" замыкает турнирную таблицу аргентинской Примеры.
Прежним клубом Марадона был мексиканский "Дорадос", который вынужденно покинул в июне из-за проблем со здоровьем.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|4
|10
|2
|Сан Лоренцо
|4
|10
|3
|Ланус
|5
|10
|4
|Арсенал
|4
|9
|5
|Аргентинос Хуниорс
|5
|9
|6
|Росарио Сентраль
|4
|8
|7
|Ривер Плейт
|4
|7
|8
|Тальерес де Кордоба
|4
|7
|9
|Велес Сарсфилд
|5
|7
|10
|Патронато Парана
|4
|7
|11
|Ньюэллз Олд Бойз
|3
|6
|12
|Эстудиантес
|5
|6
|13
|Индепендьенте
|3
|6
|14
|Уракан
|4
|5
|15
|К Кордоба Сантьяго
|5
|5
|16
|Альдосиви
|4
|4
|17
|Банфилд
|5
|4
|18
|Унион Санта-Фе
|4
|4
|19
|Дефенса и Хустисия
|5
|4
|20
|Годой Крус
|4
|3
|21
|Атлетико Тукуман
|4
|3
|22
|Колон
|4
|3
|23
|Расинг Клуб
|4
|3
|24
|Химнасия Ла-Плата
|5
|1