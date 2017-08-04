"Химнастик" - "Барселона" - 1:1 (обзор)

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"Химнастик" - "Барселона" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между "Химнастиком" и "Барселоной".

Не пропустите: "Барселона" едва не проиграла "Химнастику" в товарищеском матче. | http://soccernews.ru

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1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
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