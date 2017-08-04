"Химнастик" - "Барселона" - 1:1 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между "Химнастиком" и "Барселоной".
Не пропустите: "Барселона" едва не проиграла "Химнастику" в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Боруссия" и "Бавария" разыграют Суперкубок Германии
-
И снова в столицу: дебютант Премьер-лиги "СКА-Хабаровск" пройдет испытание московским "Локомотивом"
-
Дебют Леонида Слуцкого в Англии: "Халл Сити" едет в гости к "Астон Вилле"
-
Тяжелый старт чемпиона: "Монако" вырывает победу в игре с "Тулузой"
-
Неймар – герой нашего времени, предатель, важная фигура в большой игре
Лента новостей
-
Гомеш или Рафинья Алькантара могут стать частью сделки по трансферу Дибалы в "Барселону"
-
Хамшик высказался о значимости возможной победы "Наполи" в Серии А
-
"Реал" не боится конкуренции со стороны "Барселоны" в борьбе за Мбаппе
-
Президент ПСЖ: "После прихода Неймара стоимость клуба выросла до 1,5 миллиардов евро"
-
"Ювентус" ведёт переговоры с защитником "Атлетико"
-
Санчо хочет покинуть "Манчестер Сити"
-
Главный тренер "Монако" рассказал о травме Мбаппе
-
Титов: "Нойштедтер - не уровень "Спартака"
-
"Интер" согласовал с Видалем условия личного контракта
-
"Сток Сити" включился в борьбу за Лемина
-
"Зенит" готов заплатить 18 миллионов евро за аргентинского форварда
-
"Торино" арендовал защитника "Лиона"
-
"Милан" заплатит за Калинича 20 миллионов евро
-
Бабаев: "Официальных предложений по Головину мы не получали"
-
Карпин не считает, что его работа со "Спартаком" была неудовлетворительной
-
СКА подписал сербского нападающего
-
Опубликован чек за трансфер Неймара в ПСЖ
-
Мартинес в скором времени перейдет в "Барселону"
-
Дембеле: "Приятно видеть свое имя в списке тех, кого хочет приобрести "Барселона"
-
Ярмоленко зовут в "Интер"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20