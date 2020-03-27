Хинкель рассказал, чего не хватает "Спартаку" для более успешного выступления
Андреас Хинкель, ассистент главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско, поделился мыслями о том, в чём нужно прибавить "красно-белым".
"У нас очень талантливые футболисты. Много молодых ребят, которые уже сейчас играют качественно, но при этом ещё не достигли своего потолка. У "Спартака" один из самых юных составов в лиге, средний возраст порой не дотягивает до 23 лет. Чего нам при этом автоматически не хватает - это опыта. Особенно в сложных ситуациях. Когда мы только пришли, у команды была серия из пяти поражений. Для молодого коллектива не так-то просто правильно отреагировать на такое. Но, думаю, мы на верном пути. Парни быстро учатся", - сказал Хинкель.
Напомним, что по итогам 22 туров "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
После зимней паузы "народная команда" выиграла три матча из четырёх, уступив только "Краснодару".
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