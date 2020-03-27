Хинкель рассказал, чего не хватает "Спартаку" для более успешного выступления

Теги спартак москваандреас хинкель

Хинкель рассказал, чего не хватает "Спартаку" для более успешного выступления

Андреас Хинкель, ассистент главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско, поделился мыслями о том, в чём нужно прибавить "красно-белым".

"У нас очень талантливые футболисты. Много молодых ребят, которые уже сейчас играют качественно, но при этом ещё не достигли своего потолка. У "Спартака" один из самых юных составов в лиге, средний возраст порой не дотягивает до 23 лет. Чего нам при этом автоматически не хватает - это опыта. Особенно в сложных ситуациях. Когда мы только пришли, у команды была серия из пяти поражений. Для молодого коллектива не так-то просто правильно отреагировать на такое. Но, думаю, мы на верном пути. Парни быстро учатся", - сказал Хинкель.

Напомним, что по итогам 22 туров "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

После зимней паузы "народная команда" выиграла три матча из четырёх, уступив только "Краснодару".

Не пропустите: "Спартак" провёл тренировку на своём стадионе, несмотря на коронавирус. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Сейчас весна, начинается обострение": в "Локомотиве" отреагировали на договорённость о переходе Кокорина

"Сейчас весна, начинается обострение": в "Локомотиве" отреагировали на договорённость о переходе Кокорина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов