Хислоп: "Месси нельзя считать лучшим в истории, так он не стал чемпионом мира"



Экс-голкипер "Ньюкасла" и "Вест Хэма" Шака Хислоп заявил, что аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси не является лучшим игроком в истории футбола.

"Месси нельзя считать лучшим в истории, так он не стал чемпионом мира. Вообще сложно сказать, кто лучший футболист в истории, если не видел, как играли другие претенденты на этот титул. Те люди, которые не видели игру Пеле или Марадоны, не могу сказать, что они лучше или хуже Месси", - приводит слова Хислопа Daily Star.

Напомним, что на данный момент 30-летний Месси доходил только до финала Чемпионата Мира.

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