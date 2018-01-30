Хислоп назвал вратаря, которого нужно подписать "Ливерпулю"

Теги ливерпульджанлуиджи доннарумма

Хислоп назвал вратаря, которого нужно подписать "Ливерпулю"Известный в прошлом футболист Шака Хислоп назвал вратаря, которого нужно подписать английскому "Ливерпулю".

"Считаю, им следует нацелиться на Доннарумму. Я не думаю, что сейчас в "Ливерпуле" есть достойный вратарь. Пока они не подпишут такого таланта, как Доннарумма, я думаю, что у них останутся эти проблемы с вратарями", - цитирует бывшего футболиста Express.

Напомним, Макманаман хочет, чтобы летом "Ливерпуль" купил четырех игроков. | soccernews.ru

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