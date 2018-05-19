Хитц стал игроком дортмундской "Боруссии"

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Хитц стал игроком дортмундской "Боруссии"

Дортмундская "Боруссия" в своём официальном твиттере объявила о переходе вратаря "Аугсбурга" Марвина Хитца.

30-летний швейцарский страж ворот достался "шмелям" бесплатно и подписал контракт до лета 2021 года.

Хитц выступал за "Аугсбург" с 2013 года, сыграл 157 матчей и пропустил 191 гол.

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