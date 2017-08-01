Хитцфельд: "Боруссия" может заменить любого игрока, но только не Обамеянга"

Известный немецкий тренер Оттмар Хитцфельд высоко оценил игру форварда дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга.

" Для Петера Боса Обамеянг является полисом страхования его карьеры. Это самый важный игрок "Боруссии". Можно заменить любого игрока, но не Обамеянга! Он составляет 20% от всей "Боруссии". Он - вездесущ. Он является истинным бомбардиром. Он создает опасность в невозможных ситуациях. Он - настоящий талант. Он не зависит от своих товарищей по команде ", - цитирует 68-летнего специалиста football.fr.

Напомним, на тренировке "Боруссии" случилась перепалка между Дембеле и вратарем Бюрки. | soccernews.ru