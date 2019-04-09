Хитцфельд: "Месси и Роналду уже не те"

Легендарный немецкий тренер Оттмар Хитцфельд считает, что в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов наибольшие шансы на победу имеют команды из АПЛ, поскольку их главные конкуренты в лице "Барселоны" и "Ювентуса" не так сильны как раньше.

"Считаю, что в этом году у английских клубов есть хорошие шансы на успех в Лиге Чемпионов. У них большой потенциал. Возможно, потому что Месси уже не тот. Он не так хорош, как прежде. То же самое касается и Роналду. Он продолжает забивать, но туринцам будет тяжело пройти в полуфинал. Думаю, "Манчестер Сити" или "Ливерпуль" будут победителем. Кого-то из них точно жду в финале", - сказал Хитцфельд.

Напомним, что в 1/4 финала ЛЧ сразятся следующие пары: "Аякс" - "Ювентус", "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити", "Ливерпуль" - "Порту" и "Манчестер Юнайтед" - "Барселона".

Финал турнира состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

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