Хитцфельд: "На месте Гвардиолы я бы не выпускал Сане в матче за Суперкубок Англии"
Экс-наставник "Баварии" Оттмар Хитцфельд высказался о несостоявшемся трансфере вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане в мюнхенский клуб.
"По моему мнению, Сане сделал ошибку, когда не заявил, где он хочет продолжить карьеру. Это было глупо. Что касается Хосепа Гвардиолы, то на его месте я бы не выпускал Сане в игре за Суперкубок Англии. Когда твой клуб готовит такой трансфер, то не надо использовать игрока в таком незначительном матче.
Травма Сане? Пройдет полгода прежде, чем он возобновит тренировки, а потом еще полгода для того, чтобы он вернулся на поле", - приводит слова Хитцфельда Blick.
Напомним, что в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" (1:1, по пенальти - 5:4) Сане порвал переднюю крестообразную связку колена.
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