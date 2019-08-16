Хитцфельд: "На месте Гвардиолы я бы не выпускал Сане в матче за Суперкубок Англии"

Экс-наставник "Баварии" Оттмар Хитцфельд высказался о несостоявшемся трансфере вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане в мюнхенский клуб.

"По моему мнению, Сане сделал ошибку, когда не заявил, где он хочет продолжить карьеру. Это было глупо. Что касается Хосепа Гвардиолы, то на его месте я бы не выпускал Сане в игре за Суперкубок Англии. Когда твой клуб готовит такой трансфер, то не надо использовать игрока в таком незначительном матче.

Травма Сане? Пройдет полгода прежде, чем он возобновит тренировки, а потом еще полгода для того, чтобы он вернулся на поле", - приводит слова Хитцфельда Blick.

Напомним, что в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" (1:1, по пенальти - 5:4) Сане порвал переднюю крестообразную связку колена.

Читайте также: "Бавария" отказалась от трансфера Сане. | http://soccernews.ru