Хитцфельд прокомментировал переход Вагнера в "Баварию"

Теги бавария мюнхенсандро вагнер

Хитцфельд прокомментировал переход Вагнера в "Баварию"Бывший главный тренер мюнхенской "Баварии" Оттмар Хитцфельд доволен тем, что команда приобрела нападающего Сандро Вагнера.

Напомним, что футболист играл за "Хоффенхайм".

"Вагнер никогда не отличался выдающимися атлетическими данными. В этом смысле ему приходилось нелегко. Поэтому тем более заслуживающим признания является его прогресс в предыдущие годы. Но нельзя требовать от него слишком много. И нельзя сравнивать его с Робертом Левандовски, который является одним из лучших нападающих в мире", — сказал специалист.

Читайте: Сандро Вагнер прокомментировал свой переход в "Баварию"  | http://soccernews.ru

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