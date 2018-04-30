Хитцфельд: "Салах может стать заменой Месси и Роналду"

Известный немецкий тренер Оттмар Хитцфельд оценил перспективы вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха стать лучшим игроком планеты.

"В "Ливерпуле" есть игрок мирового класса - это Салах. Он может в конечном итоге заменить Роналду и Месси, если сможет продолжить выступать на уровне нынешнего сезона на протяжении ближайших нескольких лет", - цитирует 69-летнего специалиста goal.com.

Напомним, Салаху грозит дисквалификация. | soccernews.ru