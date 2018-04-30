Хитцфельд: "Салах может стать заменой Месси и Роналду"
Известный немецкий тренер Оттмар Хитцфельд оценил перспективы вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха стать лучшим игроком планеты.
"В "Ливерпуле" есть игрок мирового класса - это Салах. Он может в конечном итоге заменить Роналду и Месси, если сможет продолжить выступать на уровне нынешнего сезона на протяжении ближайших нескольких лет", - цитирует 69-летнего специалиста goal.com.
Напомним, Салаху грозит дисквалификация. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Барселона" нанесла фамилии Деулофеу, Маскерано и Турана на чемпионские футболки
-
О’Коннор заявил, что в "Локомотиве" игроки употребляли допинг
-
Наингголан: "В матче с "Ливерпулем" нам нужно не терять концентрации все 90 минут и постараться отыграться"
-
АПЛ назвала претендентов на звание игрока месяца
-
Повсеместная Салахомания в Египте
-
О'Нила пугает будущая работа Джеррарда
-
Широков высказался насчет участия Джикии в ЧМ-2018
-
"Барселона" не нанесла фамилию Деулофеу на чемпионские футболки
-
"Ливерпуль" хочет купить форварда "Реала"
-
"Арсенал" объявил о продлении контракта с молодым защитником
-
Тренер "Ромы": "Наши амбиции не ограничиваются полуфиналом Лиги Чемпионов"
-
"Вест Хэм" готов заплатить за игрока "Челси" более 30 миллионов евро
-
"Челси" нужен молодой игрок "МЮ"
-
Лаллана может сыграть с "Ромой"
-
Появилось изображение домашней формы "Реала" на следующий сезон
-
Роналдо назвал Иньесту лучшим испанским игроком в истории
-
Ленин из "Спартака": Ещенко поздравил болельщиков с первым мая
-
Два топ-клуба АПЛ интересуются полузащитником "Спартака"
-
Роналдо поделился мнением о возможном трансфере Неймара в "Реал"
-
Карасёв обслужит полуфинальную игру Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|35
|93
|2
|Манчестер Юнайтед
|35
|77
|3
|Ливерпуль
|36
|72
|4
|Тоттенхэм
|35
|71
|5
|Челси
|35
|66
|6
|Арсенал Лондон
|35
|57
|7
|Бернли
|36
|54
|8
|Эвертон
|36
|48
|9
|Лестер Сити
|35
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|11
|Кристал Пэлас
|36
|38
|12
|Борнмут
|36
|38
|13
|Уотфорд
|36
|38
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|37
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|35
|16
|Хаддерсфилд Таун
|35
|35
|17
|Суонси Сити
|35
|33
|18
|Саутгемптон
|35
|32
|19
|Сток Сити
|36
|30
|20
|Вест Бромвич Альбион
|36
|28