Хитцльспергер заявил, что не жалеет о том, что признался нетрадиционной сексуальной ориентации

5 Теги томас хитцльшпергер

Хитцльспергер заявил, что не жалеет о том, что признался нетрадиционной сексуальной ориентации

Экс-игрок сборной Германии Томас Хитцльспергер сказал, что не жалеет, что однажды признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Сегодня прошло шесть лет с момента, как я сделал каминг-аут. Многие меня отговаривали это делать, но я рад, что сделал то, что считал правильным.

Я убедился в том, что необязательно быть похожим на кого-то", - написал Хитцльспергер в твиттере.

На данный момент 37-летний Хитцльспергер является спортивным директором "Штугарта".

Не пропустите:  Защитник "Барселоны" близок к переходу в "Шальке"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Карыч заявил,что не жалеет о том,что признался в нетрадиционной сексуальной ориентации

Ответить
Карыч
Карыч

Попиzди дырявый, то сейчас отправлю до твоего дружка, которого гонят со всех сайтов сцаными тряпками! )))

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Дырявый тут только ты)

Ответить
Карыч
Карыч

Смотри, догакаешсся!

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Смотри,допрыгаешься на моем большом черном члене!

главное

Неймар назвал свою команду мечты, состоящую из пяти футболистов

Неймар назвал свою команду мечты, состоящую из пяти футболистов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 17 37
2 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 17 35
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 17 33
4 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 17 30
5 Шальке Шальке 17 30
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 17 28
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 17 27
8 Фрайбург Фрайбург 17 26
9 Вольфсбург Вольфсбург 17 24
10 Аугсбург Аугсбург 17 23
11 Унион Берлин Унион Берлин 17 20
12 Герта Герта 17 19
13 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 17 18
14 Майнц 05 Майнц 05 17 18
15 Кельн Кельн 17 17
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 17 15
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 17 14
18 Падерборн Падерборн 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов