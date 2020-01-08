Хитцльспергер заявил, что не жалеет о том, что признался нетрадиционной сексуальной ориентации

Экс-игрок сборной Германии Томас Хитцльспергер сказал, что не жалеет, что однажды признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Сегодня прошло шесть лет с момента, как я сделал каминг-аут. Многие меня отговаривали это делать, но я рад, что сделал то, что считал правильным.

Я убедился в том, что необязательно быть похожим на кого-то", - написал Хитцльспергер в твиттере.

На данный момент 37-летний Хитцльспергер является спортивным директором "Штугарта".

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