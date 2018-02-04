Хлеба и зрелищ! "Ливерпуль" принимает "Тоттенхэм" на "Энфилде"

"Ливерпуль" – "Тоттенхэм"

Стадион: "Энфилд Роуд" (Ливерпуль)

Начало матча: 19:30

Арбитр: Джонатан Мосс

Воскресная программа 26-го тура английской Премьер-Лиги завершится центральным событием, в рамках которого "Ливерпуль" на родном "Энфилде" примет "Тоттенхэм". Поединок обещает быть очень интересным, потому как очные схватки этих двух команд всегда выходят богатыми на события. Вспомнить хотя бы матч в рамках первого круга на "Уэмбли", где "шпоры" впервые за долгое время разгромили "красных". Безусловно, мерсисайдцы об этом не забыли и попытаются взять убедительный реванш. Обе команды проповедуют атакующий футбол и очень сильны в поединках против себе подобных, то есть против коллективов из первой шестерки.

Кроме того, "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" являются прямыми конкурентами в борьбе за место в зоне Лиги Чемпионов. Мерсисайдцы располагаются на третьей строчке турнирной таблице, опережая лондонцев, идущих пятыми, всего на два пункта. Подопечные Юргена Клоппа после ужасных двух матчей с "Суонси" и "Вест Бромом", провели классный поединок с "Хаддерсфилдом", выиграв со счетом 3:0, чем немного успокоили собственных болельщиков.

"Шпоры" на неделе переиграли "Манчестер Юнайтед", тем самым подтвердив свое намерение до конца бороться за первую четверку. У ребят Маурисио Почеттино впереди очень сложный календарь: после матча на "Энфилде" "лилейно-белым" предстоит переигровка с "Ньюпортом" в Кубке Англии, затем дерби Северного Лондона перед выездом в Турин на встречу с "Ювентусом" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов. В связи с этим очень важно, что, по крайней мере пока, у "Хотспур" нет никаких кадровых проблем. У "Ливерпуля" в ближайшем будущем календарь поскромнее, как и соперник по евротурниру, но "красные" по-прежнему не могут рассчитывать на помощь Натаниэля Клайна, Рагнара Клавана и Адама Лалланы.

Интересные факты противостояния "Ливерпуля" и "Тоттенхэма":

"Ливерпуль" всего два раза уступил "Тоттенхэму" на "Энфилде" в рамках Премьер-Лиги. Последняя выездная победа "шпор" датирована маем 2011. Тогда победу лондоннцам принесли голы Рафаэля ван дер Ваарта и Луки Модрича.

Харри Кейн имеет в своем послужном списке шесть результативных действий в шести матчах против "Ливерпуля" (четыре гола и два ассиста).

Нападающие "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" Мохамед Салах и Харри Кейн на данный момент возглавляют таблицу лучших бомбардиров сезона. На счету египтянина 19 голов, а англичанина – 21.

Беспроигрышная серия мерсисайдцев в домашних матчах Премьер-Лиги составляет 14 игр.

Ориентировочные составы на игру:

Ливерпуль: Кариус, Гомез, Матип, ван Дейк, Робертсон, Джан, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Салах, Мане, Фирмино

Тоттенхэм: Льорис, Орье, Д. Санчес, Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле, Эриксен, Алли, Сон Хын Мин, Кейн

Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Тоттенхэм":

Так, как матч состоится на "Энфилде", резонно считать именно "Ливерпуль" фаворитом этого противостояния. Букмекеры также отдают предпочтение мерсисайдскому клубу, ибо коэффициент на победу составляет 2.1. В то время, как выигрыш "Тоттенхэма" в среднем оценивается в 3.4.

Богдан Архипенко

Также читайте! Отчет матча "Манчестер Юнайтед" - "Хаддерсфилд" | http://soccernews.ru