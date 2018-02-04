Хлеба и зрелищ! "Ливерпуль" принимает "Тоттенхэм" на "Энфилде"

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Хлеба и зрелищ! "Ливерпуль" принимает "Тоттенхэм" на "Энфилде"

"Ливерпуль"  –  "Тоттенхэм"

Стадион: "Энфилд Роуд" (Ливерпуль)

Начало матча: 19:30

Арбитр: Джонатан Мосс

Воскресная программа 26-го тура английской Премьер-Лиги завершится центральным событием, в рамках которого "Ливерпуль" на родном "Энфилде" примет "Тоттенхэм". Поединок обещает быть очень интересным, потому как очные схватки этих двух команд всегда выходят богатыми на события. Вспомнить хотя бы матч в рамках первого круга на "Уэмбли", где "шпоры" впервые за долгое время разгромили "красных". Безусловно, мерсисайдцы об этом не забыли и попытаются взять убедительный реванш. Обе команды проповедуют атакующий футбол и очень сильны в поединках против себе подобных, то есть против коллективов из первой шестерки.

Кроме того, "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" являются прямыми конкурентами в борьбе за место в зоне Лиги Чемпионов. Мерсисайдцы располагаются на третьей строчке турнирной таблице, опережая лондонцев, идущих пятыми, всего на два пункта. Подопечные Юргена Клоппа после ужасных двух матчей с "Суонси" и "Вест Бромом", провели классный поединок с "Хаддерсфилдом", выиграв со счетом 3:0, чем немного успокоили собственных болельщиков.

"Шпоры" на неделе переиграли "Манчестер Юнайтед", тем самым подтвердив свое намерение до конца бороться за первую четверку. У ребят Маурисио Почеттино впереди очень сложный календарь: после матча на "Энфилде" "лилейно-белым" предстоит переигровка с "Ньюпортом" в Кубке Англии, затем дерби Северного Лондона перед выездом в Турин на встречу с "Ювентусом" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов. В связи с этим очень важно, что, по крайней мере пока, у "Хотспур" нет никаких кадровых проблем. У "Ливерпуля" в ближайшем будущем календарь поскромнее, как и соперник по евротурниру, но "красные" по-прежнему не могут рассчитывать на помощь Натаниэля Клайна, Рагнара Клавана и Адама Лалланы.

Интересные факты противостояния "Ливерпуля" и "Тоттенхэма":

"Ливерпуль" всего два раза уступил "Тоттенхэму" на "Энфилде" в рамках Премьер-Лиги. Последняя выездная победа "шпор" датирована маем 2011. Тогда победу лондоннцам принесли голы Рафаэля ван дер Ваарта и Луки Модрича.

Харри Кейн имеет в своем послужном списке шесть результативных действий в шести матчах против "Ливерпуля" (четыре гола и два ассиста).

Нападающие "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" Мохамед Салах и Харри Кейн на данный момент возглавляют таблицу лучших бомбардиров сезона. На счету египтянина 19 голов, а англичанина – 21.

Беспроигрышная серия мерсисайдцев в домашних матчах Премьер-Лиги составляет 14 игр.

Ориентировочные составы на игру:

Ливерпуль: Кариус, Гомез, Матип, ван Дейк, Робертсон, Джан, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Салах, Мане, Фирмино

Тоттенхэм: Льорис, Орье, Д. Санчес, Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле, Эриксен, Алли, Сон Хын Мин, Кейн

Прогноз на матч "Ливерпуль""Тоттенхэм":

Так, как матч состоится на "Энфилде", резонно считать именно "Ливерпуль" фаворитом этого противостояния. Букмекеры также отдают предпочтение мерсисайдскому клубу, ибо коэффициент на победу составляет 2.1. В то время, как выигрыш "Тоттенхэма" в среднем оценивается в 3.4.

Богдан Архипенко

Также читайте! Отчет матча "Манчестер Юнайтед" - "Хаддерсфилд" | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Ливерпуль 25 50
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 25 48
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Саутгемптон 26 26
15 Кристал Пэлас 25 26
16 Ньюкасл Юнайтед 25 24
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
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