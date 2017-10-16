Хлеба и зрелищ: "Манчестер Сити" против "Наполи"

"Манчестер Сити" – "Наполи"

Стадион: "Этихад" (Манчестер, Англия)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Антонио Матео Лаос (Испания).

Третий тур группового этапа Лиги Чемпионов порадует болельщиков противостоянием двух самых зрелищных команд Европы: "Манчестер Сити" и "Наполи". Перед началом турнира оба коллектива являлись главными фаворитами на выход в плей-офф из квартета "F", и если "горожане" свой статус оправдывают, то подопечные Сарри уже допустили одну оплошность, которая может очень дорого им стоить в будущем. Все в предвкушении яркого и результативного футбола в исполнении обеих команд, букмекеры же отдают предпочтение коллективу Гвардиолы – все-таки по составу манчестерцы превосходят своих оппонентов, да и поддержка родных трибун также говорит в их пользу.

"Горожане" пока преуспевают на всех фронтах – они единолично возглавляют турнирную таблицу АПЛ, а также лидируют в своей отборочной группе Лиги Чемпионов. Всего в 10 официальных матчах нынешнего сезона манчестерцы одержали 9 побед и лишь однажды сыграли вничью. В первых двух турах главного еврокубка подопечные Гвардиолы разделались с голландским "Фейенордом" – 4:0 и украинским "Шахтером" – 2:0.

Если во внутреннем первенстве сразу несколько футболистов являются лучшими бомбардирами команды, имея в активе по 6 мячей – это Стерлинг, Агуэро и Жезус, то лучший игрок по аналогичному показателю в Лиге Чемпионов – Джон Стоунз, на счету англичанина 2 гола в 2 матчах. "Манчестер Сити" неплохо размялся в чемпионате перед важной игрой с "Наполи": в 8 туре Премьер-Лиги на "Этихад" был уничтожен "Сток Сити" – 7:2. По-прежнему травмированы Компани и Менди, их выхода на поле можно не ожидать.

Неаполитанцы показываемой игрой влюбили в себя почти всю Европу: они уверенно лидируют в чемпионате Италии, бьют рекорды результативности, забив 26 голов в первых 8 матчах, и опережают туринский "Ювентус" уже на целых 5 очков. В Лиге Чемпионов дела у подопечных Сарри идут похуже: в первом туре "Наполи" уступил в гостях "Шахтеру" – 1:2, а затем разобрался дома с Фейенордом – 3:1. Впереди два тяжелейших матча с "Манчестер Сити", которые, при всей их важности, могут и не стать определяющими в борьбе за выход в плей-офф, но очки в них неаполитанцам точно не помешают. Не сможет принять участие в матче форвард неаполитанцев Аркадиуш Милик, все остальные футболисты в строю и готовы дать бой лидерам английской Премьер-Лиги.

Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Наполи":

Команды встречались друг с другом в Лиге Чемпионов 2011/2012, и тогда в Манчестере была зафиксирована ничья – 1:1, а в Неаполе хозяева праздновали победу – 2:1.

"Манчестер Сити" в это сезоне еще не проигрывал ни в одном из всех турниров, в которых принимал участие.

В матчах шестилетней давности между этими командами голами в составе "Манчестер Сити" отмечались Балотелли (1) и Коларов (1), за "Наполи" забивал исключительно Эдинсон Кавани (3).

Ориентировочные составы на игру:

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф, Де Брюйне, Фернандиньо, Сильва, Стерлинг, Жезус, Сане.

"Наполи": Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Аллан, Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Наполи":

"Сити" является фаворитом матча – качество состава и текущая форма команды это подтверждает. Однако этот "Наполи" – сильнейший из соперников, с которыми горожанам приходилось играть в этом сезоне. В открытом футболе обе команды убийственно опасны, поэтому есть предположение, что тренеры обязательно постараются удивить друг друга какими-то нестандартными ходами.

На победу "Манчестер Сити" букмекеры предлагают коэффициент 1,61, на ничью – 4,54, коэффициент на победу "Наполи" составляет 5,65.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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