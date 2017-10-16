Хлеба и зрелищ: "Манчестер Сити" против "Наполи"
"Манчестер Сити" – "Наполи"
Стадион: "Этихад" (Манчестер, Англия)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Антонио Матео Лаос (Испания).
Третий тур группового этапа Лиги Чемпионов порадует болельщиков противостоянием двух самых зрелищных команд Европы: "Манчестер Сити" и "Наполи". Перед началом турнира оба коллектива являлись главными фаворитами на выход в плей-офф из квартета "F", и если "горожане" свой статус оправдывают, то подопечные Сарри уже допустили одну оплошность, которая может очень дорого им стоить в будущем. Все в предвкушении яркого и результативного футбола в исполнении обеих команд, букмекеры же отдают предпочтение коллективу Гвардиолы – все-таки по составу манчестерцы превосходят своих оппонентов, да и поддержка родных трибун также говорит в их пользу.
"Горожане" пока преуспевают на всех фронтах – они единолично возглавляют турнирную таблицу АПЛ, а также лидируют в своей отборочной группе Лиги Чемпионов. Всего в 10 официальных матчах нынешнего сезона манчестерцы одержали 9 побед и лишь однажды сыграли вничью. В первых двух турах главного еврокубка подопечные Гвардиолы разделались с голландским "Фейенордом" – 4:0 и украинским "Шахтером" – 2:0.
Если во внутреннем первенстве сразу несколько футболистов являются лучшими бомбардирами команды, имея в активе по 6 мячей – это Стерлинг, Агуэро и Жезус, то лучший игрок по аналогичному показателю в Лиге Чемпионов – Джон Стоунз, на счету англичанина 2 гола в 2 матчах. "Манчестер Сити" неплохо размялся в чемпионате перед важной игрой с "Наполи": в 8 туре Премьер-Лиги на "Этихад" был уничтожен "Сток Сити" – 7:2. По-прежнему травмированы Компани и Менди, их выхода на поле можно не ожидать.
Неаполитанцы показываемой игрой влюбили в себя почти всю Европу: они уверенно лидируют в чемпионате Италии, бьют рекорды результативности, забив 26 голов в первых 8 матчах, и опережают туринский "Ювентус" уже на целых 5 очков. В Лиге Чемпионов дела у подопечных Сарри идут похуже: в первом туре "Наполи" уступил в гостях "Шахтеру" – 1:2, а затем разобрался дома с Фейенордом – 3:1. Впереди два тяжелейших матча с "Манчестер Сити", которые, при всей их важности, могут и не стать определяющими в борьбе за выход в плей-офф, но очки в них неаполитанцам точно не помешают. Не сможет принять участие в матче форвард неаполитанцев Аркадиуш Милик, все остальные футболисты в строю и готовы дать бой лидерам английской Премьер-Лиги.
Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Наполи":
Команды встречались друг с другом в Лиге Чемпионов 2011/2012, и тогда в Манчестере была зафиксирована ничья – 1:1, а в Неаполе хозяева праздновали победу – 2:1.
"Манчестер Сити" в это сезоне еще не проигрывал ни в одном из всех турниров, в которых принимал участие.
В матчах шестилетней давности между этими командами голами в составе "Манчестер Сити" отмечались Балотелли (1) и Коларов (1), за "Наполи" забивал исключительно Эдинсон Кавани (3).
Ориентировочные составы на игру:
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф, Де Брюйне, Фернандиньо, Сильва, Стерлинг, Жезус, Сане.
"Наполи": Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Аллан, Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.
Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Наполи":
"Сити" является фаворитом матча – качество состава и текущая форма команды это подтверждает. Однако этот "Наполи" – сильнейший из соперников, с которыми горожанам приходилось играть в этом сезоне. В открытом футболе обе команды убийственно опасны, поэтому есть предположение, что тренеры обязательно постараются удивить друг друга какими-то нестандартными ходами.
На победу "Манчестер Сити" букмекеры предлагают коэффициент 1,61, на ничью – 4,54, коэффициент на победу "Наполи" составляет 5,65.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
Не пропустите: Рейтинг лучших креативщиков старта сезона в Премьер-Лиге
опрос
главное
-
Схватка лидеров квартета "Н": мадридский "Реал" принимает "Тоттенхэм"
-
Переписать историю: "Шахтер" в лице "Фейеноорда" попробует впервые обыграть клуб из Нидерландов
-
Итоги и символическая сборная 8-го тура АПЛ
-
Россия обновила свой антирекорд в рейтинге ФИФА
-
Град из голов в Севилье: "Валенсия" обыгрывает "Бетис" и выходит на второе место в чемпионате
Лента новостей
-
Кулибали может перейти в "Челси" за 60-70 миллионов
-
Фостер получил травму во время игры с сыном
-
"Тоттенхэм" готов продать Кейна за 222 миллиона евро
-
Ван Бронкхорст рассказал о кадровых проблемах перед игрой с "Шахтером"
-
Прервать ничейную серию: "Спартак" сразится с "Севильей"
-
Схватка лидеров квартета "Н": мадридский "Реал" принимает "Тоттенхэм"
-
Переписать историю: "Шахтер" в лице "Фейеноорда" попробует впервые обыграть клуб из Нидерландов
-
Зидан: "Матчи с "Тоттенхэмом" - своеобразные финалы"
-
Хамшик о матче с "Манчестер Сити": "Нас ждёт интересное испытание"
-
Орлов высказался о кризисе в игре Смолова
-
Клопп: "В матче с "Марибором" ротации состава не будет"
-
"Мальме" стал чемпионом Швеции
-
Балаге предположил, что Моуринью однажды возглавит ПСЖ
-
Конте требует купить нового форварда
-
Неймар получит солидный бонус за завоевание "Золотого мяча"
-
Широков: "Не сказал бы, что у "Краснодара" серьёзные проблемы в игре"
-
Роуз и Дембеле готовы сыграть с "Реалом"
-
Балотелли: "Возможно, "Милан" проснётся и подпишет Икарди"
-
Роналду советует Пересу купить Рэшфорда
-
Фонсека может возглавить "Эвертон"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|2
|6
|2
|Базель
|2
|3
|3
|ЦСКА Москва
|2
|3
|4
|Бенфика
|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|2
|6
|2
|Бавария Мюнхен
|2
|3
|3
|Селтик
|2
|3
|4
|Андерлехт
|2
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Челси
|2
|6
|2
|Рома
|2
|4
|3
|Атлетико Мадрид
|2
|1
|4
|Карабах
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|2
|6
|2
|Спортинг Лиссабон
|2
|3
|3
|Ювентус
|2
|3
|4
|Олимпиакос Пирей
|2
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Севилья
|2
|4
|2
|Ливерпуль
|2
|2
|3
|Спартак Москва
|2
|2
|4
|Марибор
|2
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|2
|6
|2
|Шахтер Донецк
|2
|3
|3
|Наполи
|2
|3
|4
|Фейеноорд
|2
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|2
|6
|2
|Порту
|2
|3
|3
|Монако
|2
|1
|4
|РБ Лейпциг
|2
|1
|Группа H
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|2
|6
|2
|Тоттенхэм
|2
|6
|3
|Боруссия Дортмунд
|2
|0
|4
|АПОЭЛ
|2
|0