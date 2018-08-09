Хлебнуть французского вина: "Мариуполь" примет "Бордо" в рамках третьего отборочного раунда Лиги Европы

"Мариуполь" – "Бордо"

Стадион: "Черноморец" (Одесса, Украина)

Начало матча: 20:00

Главный арбитр: Иван Бебек (Хорватия)

9 августа на одесском стадионе "Черноморец" футбольный клуб "Мариуполь" из одноименного украинского города примет французский "Бордо" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Пути обеих клубов в еврокубках начались со второго квалификационного раунда. "Мариуполь" вернулся в Лигу Европы впервые с 2004/05 . Тогда команда с юга Украины уверенно победила армянский "Бананц" (дважды по 2:0) в первом отборочном раунде, но уже во втором не смогла сломить сопротивление австрийской "Аустрии" – 3:0 на выезде и до свидания, еврокубки. В этом году стартовать довелось сразу со второго раунда и, как и 14 лет назад, он оказался непростым. Шведский "Юргорден" хоть и не выглядел грозно, но подопечным Александра Бабича пришлось знатно попотеть, чтобы его пройти. Удалось это лишь в дополнительное время. Гол Фомина с пенальти подарил команде встречу с самым статусным соперником "Мариуполя" за всю еврокубковую историю.

"Бордо" тоже прошел своего первого соперника не слишком уверенно, но это лишь по счету. Латвийский "Вентспилс" сопротивлялся как мог, но, по сути, все решил гол французов на третьей минуте первого матча в Латвии. Все остальные 177 минут противостояния были лишь формальностью. Конечно, тренеру "Мариуполя" Александру Бабичу стоит обратить внимание именно на это. В обеих встречах "Бордо" забил гол в первые 10 минут матча. А зная, как сложно "морякам" дается атака, гол в Одессе практически выбьет их из еврокубков.

Внимательный читатель успел подумать над тем, что команда из Мариуполя, но играет в Одессе. Это, кстати, еще один фактор, почему "Мариуполю" будет намного сложнее противостоять французскому клубу. Фактически, команда Бабича не имеет дома в этой еврокубковой кампании, ведь УЕФА запретила клубу проводить матчи Лиги Европы на родном стадионе. А все из-за того, что Мариуполь уж слишком близко находится к зоне антитеррористической операции на Востоке Украины. Не очень приятное обстоятельство, с которым, однако, нужно мириться.

Не сложно догадаться, что "Мариуполь" и "Бордо" никогда между собой не играли. Зато многим приходит на ум встреча французской команды с киевским "Динамо" в 2013 году. Тогда в 1/16 финала Лиги Европы "виноделы" оказались сильнее украинского клуба, обыграв их с общим счетом 2:1. Так что опыт побед над командами с Украины, да еще и относительно недавний, у "Бордо" есть.

Интересные факты перед противостоянием "Мариуполя" и "Бордо"

"Мариуполь" и "Бордо" еще никогда не встречались между собой в официальных матчах.

В последних 10 матчах "Бордо" добыл 8 побед и дважды сыграл вничью.

В последних 15 матчах "Мариуполь" победил лишь трижды.

"Мариуполь" не побеждает в еврокубках уже четыре встречи подряд. Последний триумф "моряков" был зафиксирован в 2004 году в матче против армянского "Бананца".

"Бордо" не играет вничью в рамках еврокубков уже четыре матча подряд.

Состав "Бордо" в 13 раз дороже состава "Мариуполя" – 86,3 против 6,5 миллионов фунтов стерлингов.

Ориентировочные составы

"Мариуполь": Худжамов – Полегенько, Белый, Быков, Яворский, Демири – Тищенко, Пихалёнок, Мишьнев, Чурко – Фомин.

"Бордо": Костиль – Левчук, Кунде, Пабло, Пундже – Плашл, Санкаре, Тчуамени – Юссуф, Камано, Де Превиль.

Прогноз на матч

Не нужно быть футбольным аналитиком, чтобы сказать, что "Бордо" – не только явный фаворит матча, но и противостояния. Так что единственное, на что может надеяться "Мариуполь" – это подвиги, чудеса, стандарты и ошибки французов при обороне собственных ворот. В одесском матче стоит ожидать победу "виноделов", которая, однако, не будет добыта в фантастическом стиле, ведь "Бордо" еще и не разбегался толком. Чемпионат еще начался, а две игры против "Венспилса" в Лиге Европы – это несерьезно. Ожидаемый счет встречи – 0:1.

Букмекеры видят "Бордо" явным фаворитом матча. Коэффициент на их победу – 1,6, в то время как на мариупольцев дают 6,05. Ничья маловероятна, но возможна – 4,1.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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