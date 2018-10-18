Хмурые тени прошлого: стоит ли Неймару возвращаться в Ла Лигу?

В последние время, пик которого пришелся на сегодня, в информационное поле футбольного мира попал игрок по фамилии Неймар, который, как говорят, не против покинуть ПСЖ и вернуться в Ла Лигу. При этом называется конкретный клуб - "Барселона". Но и строчки об интересе "Реала" тоже проскакивают. Конечно, вариант с каталонским клубом видится более реальным. Все же бразилец выступал за "сине-гранатовых" и поддерживает связь со своими партнерами по команде, которые, в свою очередь, не против, чтобы Неймар вернулся и снова возродил легендарное атакующее трио МСН, в котором с 2017 года никто так и не смог прописаться на постоянной основе. На замену Неймару покупали Усмана Дембеле, даже нанимали для него специального диетолога, чтобы француз не употреблял много фаст-фуда, но все без толку. Сначала травма, а сейчас молодое дарование никак не может нащупать той игры, из-за которой его и забрали из "Боруссии".

Кстати, уход Дембеле является одним из вариантов переезда Неймара в столицу Каталонии, ибо, по сообщениям европейских СМИ, "Барса" может уменьшить трансферную стоимость бразильского вингера, отправив в Париж как раз Дембеле, и еще Ракитича в придачу. Расклады вырисовываются достаточно неплохие, одно из следующих трансферных окон точно станет очень жарким ввиду всех тех горящих голов, которые будут ждать официального объявления о трансфере Неймара. Но на поверхность выплывает весьма логичный вопрос: а стоит ли ему уходить? Один раз уже ушел!

Что не так в Париже?

Все прекрасно помнят, что официальной отговоркой, которая крутилась в прессе во время трансфера Неймара в ПСЖ, была фраза "выйти из тени Месси". Мол, играя с человеком, у которого за спиной столько Золотых мячей и феноменальная статистика, сложно сделать так, чтобы футбольная общественность начала принимать бразильца за лучшего футболиста планеты, который может и хочет это доказать, в том числе и за счет индивидуальных наград. Но незадача заключалась в том, что французский чемпионат, уровень которого не сопоставим с Англией и Испанией (и даже до Германии и Италии он не дотягивает) не может быть плацдармом для того, чтобы претендовать на статус лучшего. Разве что лучшего во Франции. Но для этого даже делать ничего не нужно, обычный приезд в Париж уже гарантирует корону. Более того, гол, забитый в составе парижского клуба, во время борьбы за золотую бутсу умножается не на 2, как в самых сильных чемпионатах, а на 1,5, так что даже в этом компоненте Неймар в пролете.

К "силе" чемпионата прибавляется еще и тот факт, что постепенно о Неймаре забывают, ведь в Париже появился новый герой в лице Килиана Мбаппе. Еще до Чемпионата Мира к его таланту относились скептически, но сейчас абсолютно понятно, что в случае нормального развития событий этого парня ждет большое будущее. Так что теперь и в Париже на бразильского вингера постепенно опускается тень. Общую ситуацию может спасти победа в Лиге Чемпионов, при условии, что на финальном отрезке Неймар обретет себя и будет колотить голы и отдавать передачи. Но пока в подобное развитие событий верится слабо.

Еще один интересный факт – в составе ПСЖ, согласно статистике, Неймар стал меньше забивать и отдавать. На своем пике бразилец выдавал больше 20 голов в Ла Лиге, совершая при этом в среднем 3,5 удара за игру. В Париже все поменялось. Теперь вингер бьет больше – в среднем 4,5 удара за игру, но его процент попаданий стал куда ниже. В прошлом сезоне Лиги 1 он забил 19 голов. Возможно, ситуацию исправит сезон текущий, где Неймар уже успел забить 8 мячей в 8 встречах. Хотя Мбаппе в этом отношении все равно круче: 5 неполных выступлений – 8 голов.

Железная рука "Барселоны"

Трансферные слухи по поводу Неймара вполне могут быть "вбросом", который попросил организовать именно бразильский вингер, просто чтобы о нем не забыли. Но если выкинуть из головы подобные утверждения, можно найти несколько интересных вещей, которые трансформируют и самого игрока, и клуб, в который он перейдет – в данном случае "Барселону". 26-летний игрок уже успел набить шишек и является тертым калачом, чтобы как влитой стать на место правого вингера в системе "сине-гранатовых" и стать частью МСН. Поможет ли это штормящей "Барселоне" – вопрос совсем другой. Но, по крайней мере, Вальверде больше не придется решать, кого же лучше поставить рядом с Суаресом и Месси. Более того, если Дембеле и Ракитич транзитом поедут в Париж, то и в центре поля вырисуется серьезный треугольник в лице Бускетса, Коутиньо и Артура.

С игровой стороны для Неймара переезд в Барселону тоже будет выгодным. Да, это опять тень Месси, но за два года можно уяснить, что лифт на вершину футбольного мира едет быстрее, если он заправлен топливом от Ла Лиги. Иной вопрос – примут ли его болельщики. И вот это уже серьезно, ведь вряд ли всеми обожаемый футболист, который еще с более ранних лет являлся кумиром миллионов, захочет мирится с тем, что, выходя на родной стадион, он будет встречать свист и недовольство. Подобное в планы бразильского вингера точно не входит. Так что вопрос о том, что же победит – игровые аспекты или околофутбольные моменты – остается открытым. Если Неймар действительно хочет в Ла Лигу, то он должен понимать, что любовь, или хотя бы одобрение фанатов нужно будет завоевывать заново. И стартовать придется не с нуля, а как минимум с минус пяти.

А что же "Реал"?

Слухи о том, что "Реал" может подписать Неймара, ходят в прессе давно, а именно с того момента, когда королевский клуб активно боролся с "Барселоной" за этого игрока, но проиграл. В нынешней ситуации поездка Неймара в Мадрид уже не выглядит столь привлекательной и настраивает на мысли, что уж здесь бразилец окончательно превратится в вечно перспективного футболиста, которому собирались вручить золотой мяч чуть ли не при рождении, но вот никак до него не дойдут. Хотя игровые перспективы в "Реале" видятся куда более раздутыми, чем в "Барсе", и уже тем более круче, чем в ПСЖ.

Подобное утверждение исходит из того, что идеальным вариантом для Неймара было бы прийти в королевский клуб, который переживает период перестройки и будет постепенно избавляться от легенд, которые приносили три подряд Лиги Чемпионов, и сразу заиграть. При чем заиграть так, чтобы обеспечивать около 40 голов за сезон. Ведь все понимают, что если Перес купит бразильца, то это будет восприниматься как пусть и не прямая, но все же замена Роналду, о котором все говорят тем больше, чем глубже "Реал" погружается в болото осечек и неудач. И представьте себе ситуацию, если на фоне сравнений и полуразваленного королевского клуба у Неймара что-то не получится. Трагедией века это не назовешь, но еще пару лет погони за мировым футбольным троном Неймар потеряет. А это недопустимо, ведь для многих бразилец еще очень юный, а в реальности ему 26, и шанс ухватить за хвост "синдром Коноплянки" невероятно высок. Зато поначалу в "Реале" Неймар однозначно станет лидером. Больше всего по этому поводу не обрадуется Гарет Бейл, который больше пяти лет ждал, чтобы Роналду куда-то "свалил", ведь только так можно было бы стать лидером в этом клубе.

Если свести в кучу все вышесказанное, то напрашивается одно очень точное и бесспорное утверждение – Неймару просто необходимо уезжать из Парижа, чтобы и дальше быть на слуху и претендовать на звание лучшего игрока мира. Здесь дело и в клубе, который никак не может ухватится хотя бы за полуфинал Лиги Чемпионов, и в чемпионате Франции, который ну никак не может сравняться с первой четверкой, особенно на фоне того, что уровень итальянского первенства с каждым годом растет. Все остальные вопросы из разряда "заиграет/не заиграет" – это проблемы самого Неймара. Ведь решающим фактором является именно это. Можно быть уверенным, что в "Барселоне" бразильца простят, если тот засучит рукава и обеспечит команде 25+ голов за сезон. В конце концов, Куртуа же в "Реале", хотя тот тоже был далеко не плюшевым, играя за "Атлетико". Да и потом, в различных опросах на испанских сайтах больше 50% болельщиков считают, что Неймару можно дать еще один шанс.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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