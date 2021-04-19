Хоакин делит с Хави третье место по ассистам в Ла Лиге в 21-м веке

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Полузащитник "Бетиса" Хоакин Санчес достиг отметки в 94 ассиста в матчах чемпионата Испании в 21-м веке.

По этому показателю 39-летний футболист сравнялся с бывшим хавбеком "Барселоны" Хави, который уже завершил карьеру.

Теперь два испанца делят третье место в списке лучших ассистентов Ла Лиги в новом столетии.

Вторую строчку занимает - Дани Алвес (101), а лидирует Лионель Месси (191).

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