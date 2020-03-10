Хоакин Капаррос стал главным тренером сборной Армении

Хоакин Капаррос возглавил сборную Армении. Об этом сообщила Федерация футбола Армении.

Контракт специалиста с командой рассчитан до 30 ноября 2021 года.

Ранее испанец работал в "Севилье", "Депортиво" и "Атлетике".

Отметим, что в 2019 году Капаррос был награжден золотой медалью провинции Севилья.

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