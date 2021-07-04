Хоакин Корреа может продолжить карьеру во Франции или АПЛ

Теги лациохоакин корреапсжтоттенхэм

Хоакин Корреа может продолжить карьеру во Франции или АПЛФото: инстаграм Корреа/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, футболист сборной Аргентины и "Лацио" Хоакин Корреа может сменить клуб этим летом.

По информации источника, на футболиста претендуют "ПСЖ" и "Тоттенхэм", при этом парижане считаются фаворитами в борьбе за аргентинца.

Также отмечается, что в "Лацио" намерены получить от продажи футболиста около сорока миллионов евро.

В прошедшем сезоне Корреа сыграл 28 матчей в Серии А, в которых забил 8 голов.

Также не пропустите: "Интер" интересуется защитником "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роберто Мартинес продолжит работу в сборной Бельгии

Роберто Мартинес продолжит работу в сборной Бельгии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов