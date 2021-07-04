Хоакин Корреа может продолжить карьеру во Франции или АПЛ

Фото: инстаграм Корреа/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, футболист сборной Аргентины и "Лацио" Хоакин Корреа может сменить клуб этим летом.

По информации источника, на футболиста претендуют "ПСЖ" и "Тоттенхэм", при этом парижане считаются фаворитами в борьбе за аргентинца.

Также отмечается, что в "Лацио" намерены получить от продажи футболиста около сорока миллионов евро.

В прошедшем сезоне Корреа сыграл 28 матчей в Серии А, в которых забил 8 голов.

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