Хоакин Корреа может продолжить карьеру во Франции или АПЛ
Фото: инстаграм Корреа/Автор неизвестен
Как сообщает журналист Альфредо Педулла, футболист сборной Аргентины и "Лацио" Хоакин Корреа может сменить клуб этим летом.
По информации источника, на футболиста претендуют "ПСЖ" и "Тоттенхэм", при этом парижане считаются фаворитами в борьбе за аргентинца.
Также отмечается, что в "Лацио" намерены получить от продажи футболиста около сорока миллионов евро.
В прошедшем сезоне Корреа сыграл 28 матчей в Серии А, в которых забил 8 голов.
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