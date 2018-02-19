Хоакин: "Мне 36, но я хочу быть на 10 лет моложе"

Полузащитник "Бетиса" Хоакин пообщался с журналистами после поражения от "Реала" в матче 24-го тура чемпионата Испании (3:5).

"Наша цель - сражаться до конца. Есть много команд, которые хотят выступать в еврокубках. Мы собираемся сражаться, это наша цель. Что касается меня, то мне 36, но я хочу быть на 10 лет моложе. Я должен работать, чтобы играть на высоком уровне. Моя мечта нетронута. Я буду продолжать, пока могу", - сказал он.

Напомним, что сейчас "Бетис" идет на 10-й строчке турнирной таблицы. | http://soccernews.ru