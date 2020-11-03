Хоакин: "Не нанял бы Кумана даже в качестве обслуживающего персонала"
Полузащитник "Бетиса" Хоакин Санчес признался, что ему не нравится нынешний главный тренер "Барселоны" Рональд Куман.
Испанец и голландец работали вместе в "Валенсии" в сезоне 2007/08.
"Мне было очень плохо, это действительно неприятный опыт. Я не злой человек, но с Куманом не собираюсь даже здороваться. Мы всё высказали друг другу, это длилось недолго, я перевернул страницу. Однако если бы я был президентом, не стал бы нанимать его даже в качестве обслуживающего персонала", - приводит слова Хоакина Cadena SER.
В текущем розыгрыше Примеры "Бетис" идёт на 7-м месте в турнирной таблице, а "Барселона" - на 12-м.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14