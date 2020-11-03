Хоакин: "Не нанял бы Кумана даже в качестве обслуживающего персонала"

Полузащитник "Бетиса" Хоакин Санчес признался, что ему не нравится нынешний главный тренер "Барселоны" Рональд Куман.

Испанец и голландец работали вместе в "Валенсии" в сезоне 2007/08.

"Мне было очень плохо, это действительно неприятный опыт. Я не злой человек, но с Куманом не собираюсь даже здороваться. Мы всё высказали друг другу, это длилось недолго, я перевернул страницу. Однако если бы я был президентом, не стал бы нанимать его даже в качестве обслуживающего персонала", - приводит слова Хоакина Cadena SER.

В текущем розыгрыше Примеры "Бетис" идёт на 7-м месте в турнирной таблице, а "Барселона" - на 12-м.

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