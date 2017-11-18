Хоакин не планирует завершать карьеру

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Хоакин не планирует завершать карьеруПолузащитник "Бетиса" Хоакин не планирует завершать карьеру.

Напомним, что соглашение клуба с 36-летним испанцем рассчитано до конца текущего сезона.

"Моя цель – продолжать играть до тех пор, пока мое тело позволяет. Конечно, я хочу максимально продлить свою карьеру – я должен попытаться воспользоваться своей хорошей формой! Я должен быть в форме не только в плане игры на этом уровне, а также для тренировок и влияния на других – мы все должны поддерживать высокий уровень. Сейчас я наслаждаюсь каждым моментом, атмосфера в раздевалке фантастическая", - сказал он.

Читайте: "Бетис" продлит контракт с Хоакином | http://soccernews.ru

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