Хоакин отдал 80 голевой пас и стал третьим в списке лучших действующих ассистентов в Примере, больше только у Месси и Роналду

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Хоакин отдал 80 голевой пас и стал третьим в списке лучших действующих ассистентов в Примере, больше только у Месси и Роналду

В матче 3-го тура чемпионата Испании "Бетис" на выезде уступил "Вильярреалу" (1:3).

Единственный мяч севильцев был забит с передачи полузащитника Хоакина Санчеса.

Этот голевой пас стал 80-м в карьере игрока в матчах Примеры.

Стоит отметить, что 36-летний хавбек занимает третье место среди лучших ассистентов из действующих игроков Ла Лиги.

Больше него результативных передач отдали только Криштиану Роналду (82) и Лионель Месси (137).

Не пропустите: Роналду недоволен результатами "Реала". | http://soccernews.ru

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