Хоакин побил рекорд "Бетиса" по количеству матчей

Фото: твиттер "Бетиса"/Автор неизвестен

Матч 35-го тура Ла Лиги "Бетис" - "Гранада" (2:1) стал для полузащитника "огурцов" Хоакина Санчеса 461-м в составе андалусийцев.

Таким образом испанец стал рекордсменом "Бетис" по количеству сыгранных матчей за клуб.

В текущем сезоне Хоакин провел 29 матчей, в которых сумел отметиться двумя голами и 6 ассистами.

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