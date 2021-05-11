Хоакин побил рекорд "Бетиса" по количеству матчей
Фото: твиттер "Бетиса"/Автор неизвестен
Матч 35-го тура Ла Лиги "Бетис" - "Гранада" (2:1) стал для полузащитника "огурцов" Хоакина Санчеса 461-м в составе андалусийцев.
Таким образом испанец стал рекордсменом "Бетис" по количеству сыгранных матчей за клуб.
В текущем сезоне Хоакин провел 29 матчей, в которых сумел отметиться двумя голами и 6 ассистами.
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|20
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|Валенсия
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|Вильярреал
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|Гранада
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|20
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|Осасуна
|20
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|18
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|16
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