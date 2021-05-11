Хоакин побил рекорд "Бетиса" по количеству матчей

Теги ла лигабетисхоакин санчес

Хоакин побил рекорд "Бетиса" по количеству матчейФото: твиттер "Бетиса"/Автор неизвестен

Матч 35-го тура Ла Лиги "Бетис" - "Гранада" (2:1) стал для полузащитника "огурцов" Хоакина Санчеса 461-м в составе андалусийцев.

Таким образом испанец стал рекордсменом "Бетис" по количеству сыгранных матчей за клуб.

В текущем сезоне Хоакин провел 29 матчей, в которых сумел отметиться двумя голами и 6 ассистами.

Также не пропустите: Черевченко сказал, что у него не было конфликта с Тедеско. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Фулхэм" вылетел из АПЛ

"Фулхэм" вылетел из АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов