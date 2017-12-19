Хоакин побил рекорд Икера Касильяса

Полузащитник "Бетиса" Хоакин Санчес принял участие в матче 16-го тура Примеры против "Малаги".

Эта игра стала для 36-летнего футболиста 469-й в чемпионате Испании.

Таким образом, Хоакин побил рекорд бывшего вратаря "Реала" Икера Касильяса по количеству матчей в Примере в 21-м веке.



Не пропустите: Стали известны призовые игроков "Реала" за успешное выступление в 2017 году. | http://soccernews.ru