Хоакин побил рекорд Икера Касильяса

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Хоакин побил рекорд Икера Касильяса

Полузащитник "Бетиса" Хоакин Санчес принял участие в матче 16-го тура Примеры против "Малаги".

Эта игра стала для 36-летнего футболиста 469-й в чемпионате Испании.

Таким образом, Хоакин побил рекорд бывшего вратаря "Реала" Икера Касильяса по количеству матчей в Примере в 21-м веке.
 
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