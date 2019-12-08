Хоакин побил рекорд легенды "Реала" в чемпионате Испании

Полузащитник "Бетиса" Хоакин Санчес стал самым возрастным автором хет-трика в чемпионате Испании.

В матче 16-го тура Примеры хавбек забил три гола в ворота "Атлетика" (3:1, идет второй тайм).

Хоакин отличился в возрасте 38 лет и 140 дней. Игрок "Бетиса" побил рекорд легендарного форварда мадридского "Реала" Альфредо Ди Стефано, который 15 марта 1964 года забил три гола в матче в 37 лет и 255 дней.

В нынешнем сезоне Хоакин провел за "Бетис" 15 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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