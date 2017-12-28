Хоакин продлил контракт с "Бетисом"

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Хоакин продлил контракт с "Бетисом"

"Бетис" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с капитаном команды Хоакином Санчесом.

36-летний футболист заключил с севильским клубом соглашение до лета 2020 года.

В этом сезоне Хоакин сыграл за "Бетис" 18 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи.

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