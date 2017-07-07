Хоакин советует Себальосу остаться в "Бетисе"

Капитан "Бетиса" Хоакин надеется на то, что его одноклубник Дани Себальос примет решение остаться в команде еще как минимум на сезон.

"Я советую Себальосу остаться. Советую, как товарищ по команде, друг и как ветеран. Это очень важно для нас и мы хотели бы, чтобы он оставался в клубе на протяжении многих лет.

Конечно, решение принимать ему, но мы просим его остаться", - сказал он.

Напомним, что Себальос является трансферной целью "Реала" и "Барселоны".

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