Хоакин установил рекорд "Бетиса"

Полузащитник "Бетиса" Хоакин Санчес переписал историю своего клуба, сообщает официальный твиттер Ла Лиги.

38-летний футболист стал рекордсменом "зелёно-белых" по количеству сыгранных матчей в чемпионате Испании.

Игра против "Осасуны" (0:0) стала для ветерана 308-й в составе "Бетиса" в Примере.

Хоакин является воспитанником севильского клуба. Он выступал за основную команду с 2000 по 2006 год, после чего ушёл в "Валенсию", но в 2015 году вернулся на "Бенито Вильямарин".

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