Хоакин установил рекорд "Бетиса"
Полузащитник "Бетиса" Хоакин Санчес переписал историю своего клуба, сообщает официальный твиттер Ла Лиги.
38-летний футболист стал рекордсменом "зелёно-белых" по количеству сыгранных матчей в чемпионате Испании.
Игра против "Осасуны" (0:0) стала для ветерана 308-й в составе "Бетиса" в Примере.
Хоакин является воспитанником севильского клуба. Он выступал за основную команду с 2000 по 2006 год, после чего ушёл в "Валенсию", но в 2015 году вернулся на "Бенито Вильямарин".
Не пропустите: Бэйл отказался держать вымпел "Реала" на командном фото перед матчем с ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
главное
Лента новостей
-
"Ювентус" решил продлить контракт с Игуаином
-
Венгер может вернуться в "Монако"
-
УЕФА жёстко наказала Ребича за оскорбление арбитра
-
Что посмотреть на выходных? "Ребятишки" Лэмпарда против "Ливерпуля", миланское дерби и еще 3 интереснейших поединка
-
Мостовой подвёл итоги работы Кононова в "Спартаке"
-
Гаттузо может возглавить "Лацио"
-
Орлов: "Отказ РФС регистрировать Кокорина - это удар по Черчесову"
-
Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
-
Экс-хавбек "Манчестер Юнайтед" Андерсон решил завершить карьеру
-
Опубликовано фото домашней формы "Барселоны" на следующий сезон
-
Кутепов провёл весь матч с "Уфой" со сломанным носом
-
Гвардиола назвал своего вероятного преемника в "Манчестер Сити"
-
Мбаппе восстановился после травмы
-
Хоакин установил рекорд "Бетиса"
-
"Уфа" показала видео из раздевалки после победы над "Спартаком"
-
Роберто Карлос: "Скоро Неймар станет лучшим игроком мира"
-
Моуринью: "Не могу понять, почему Это’О не получил ни одного "Золотого мяча"
-
Главные новости дня: 20 сентября
-
"Кальяри" - "Дженоа" - 3:1 (видеообзор матча Серии А)
-
"Осасуна" и "Бетис" закончили безголевой ничьей (видеообзор матча)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0