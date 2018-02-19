Хоакин вышел на пятое место среди лучших ассистентов Ла Лиги, впереди Месси, Хави и Роналду

В матче 25-го тура чемпионата Испании "Бетис" играет с "Реалом" (2:3, второй тайм).

В первой половине гол за севильский клуб забил Аисса Манди с передачи Хоакина.

Благодаря этому хавбек вошел в пятерку лучших ассистентов в истории Ла Лиги, с 84 голевыми пасами.

Больше него голевых передач сделали только: Лионель Месси (148), Дани Алвес (101), Хави (94) и Криштиану Роналду (86).

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