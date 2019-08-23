Хоан Руби: "Надеюсь, Месси простудится перед матчем с "Бетисом"
Главный тренер "Бетиса" Хоан Руби рассказал, что думает о предстоящем матче 2-го тура Примеры с "Барселоной". Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
Специалист пошутил по поводу участия капитана каталонцев Лионеля Месси.
"Думаю, Месси будет играть с первых минут матча. Мы ждем этого. Хотя я надеюсь, что он простудится, не травмировался, а просто простыл", - сказал Руби.
Матч 2-го тура Примеры "Барселона" - "Бетис" пройдет 25 августа на "Камп Ноу". Начало встречи - в 22:00.
Напомним, матч 1-го тура Примеры Месси пропустил из-за травмы.
А еще: Роналду рассказал, что мог перейти в "Барселону" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сутормин заплатит своему первому тренеру миллион рублей в знак благодарности
-
Что там в Бундеслиге? Анализируем, какие трансферы могут случится в Германии до конца трансферного окна
-
Роналду рассказал, что мог перейти в "Барселону"
-
ПСЖ и "Ювентус" могут совершить суперобмен с участием шести игроков
-
Неймар поставил жесткое условие "Барселоне"
Лента новостей
-
"Интер" заявил Икарди на сезон-2019/20
-
Ван Дейк рассказал, чем займется после завершения карьеры
-
Шаронов: "Ростов" имеет своё лицо, харизматичного главного тренера и прекрасный стадион"
-
Агент Сутормина прокомментировал решение футболиста отблагодарить своего первого тренера
-
Хоан Руби: "Надеюсь, Месси простудится перед матчем с "Бетисом"
-
Жардим рассказал, почему Фалькао ещё не выходил на поле в нынешнем сезоне
-
Рамос рассказал, чем хотел бы заняться после завершения карьеры
-
Сутормин заплатит своему первому тренеру миллион рублей в знак благодарности
-
Клопп: "АПЛ - это не гонка двух лошадей"
-
Супруга Рияда Махреза спровоцировала скандал на дороге
-
Что там в Бундеслиге? Анализируем, какие трансферы могут случится в Германии до конца трансферного окна
-
Роналду рассказал, что мог перейти в "Барселону"
-
Тамез может перейти в итальянский клуб вместо "Спартака"
-
ПСЖ и "Ювентус" могут совершить суперобмен с участием шести игроков
-
"Оренбург" объявил о трансферах защитника и хавбека
-
Неймар сообщил "Барселоне" и "Реалу" свои финансовые требования
-
Шупо-Мотинг отказался уходить из ПСЖ
-
Месси не выйдет в основе "Барселоны" в матче с "Бетисом"
-
"Реал" сомневается в необходимости трансфера Неймара
-
1
Рамос высказался о прошлом сезоне "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|1
|3
|2
|Севилья
|1
|3
|3
|Мальорка
|1
|3
|4
|Реал Вальядолид
|1
|3
|5
|Атлетик Бильбао
|1
|3
|6
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|7
|Алавес
|1
|3
|8
|Осасуна
|1
|3
|9
|Гранада
|1
|1
|10
|Вильярреал
|1
|1
|11
|Реал Сосьедад
|1
|1
|12
|Валенсия
|1
|1
|13
|Эйбар
|1
|0
|14
|Бетис
|1
|0
|15
|Барселона
|1
|0
|16
|Хетафе
|1
|0
|17
|Леганес
|1
|0
|18
|Леванте
|1
|0
|19
|Сельта Виго
|1
|0
|20
|Эспаньол
|1
|0