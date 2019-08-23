Хоан Руби: "Надеюсь, Месси простудится перед матчем с "Бетисом"

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Хоан Руби: "Надеюсь, Месси простудится перед матчем с "Бетисом"

Главный тренер "Бетиса" Хоан Руби рассказал, что думает о предстоящем матче 2-го тура Примеры с "Барселоной". Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Специалист пошутил по поводу участия капитана каталонцев Лионеля Месси.

"Думаю, Месси будет играть с первых минут матча. Мы ждем этого. Хотя я надеюсь, что он простудится, не травмировался, а просто простыл", - сказал Руби.

Матч 2-го тура Примеры "Барселона" - "Бетис" пройдет 25 августа на "Камп Ноу". Начало встречи - в 22:00. 

Напомним, матч 1-го тура Примеры Месси пропустил из-за травмы.

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