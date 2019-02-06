Хочется улыбаться: экс-тренер "Реала" ярко высказался о Месси

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Хочется улыбаться: экс-тренер "Реала" ярко высказался о Месси
Бывший главный тренер мадридского "Реала" Джон Тошак заявил, что его восхищает игра аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. 

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ: ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

"Мне уже почти 70 лет и я видел многих футболистов. Но такого, как Месси, я никогда не видел. Игроки меняются, а он продолжает играть за "Барселону". Когда я слежу за игрой Месси, то мне хочется улыбаться. Он настолько восхищает меня, что я не замечаю его ошибок. В его игре нет ничего, чтобы бы не восхищало меня. Это относится также и к тому, что происходит вне поля", - цитирует Тошака Mundo Deportivo. 

69-летний Тошак тренировал "Реал" с 1989 по 1990 годы, а также в 1999 году. Под его руководством королевский клуб стал чемпионом Испании в сезоне-1989/90.

Напомним, что сегодня, 6 февраля, "Барселона" и "Реал" встретятся в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Матч пройдет в Барселоне на стадионе "Камп Ноу". Начало встречи в 23:00 мск. Ответный матч состоится в Мадриде 27 февраля на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

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